Украина по уровню экономической свободы более похожа на Пакистан и Таджикистан, чем на европейские страны. Страна поднялась на семь позиций с 138 на 131 место в рейтинге "Экономическая свобода в мире - 2020", но остается единственной экономически несвободной европейской страной в списке.

Об этом свидетельствуют данные, который подготовил Fraser Institute.

Украина выделена на карте красным цветом наряду с африканскими странами, Ираком, Ираном, Китаем, Индией и Венесуэлой, которая оказалась на последнем, 162 месте. Самым высоким уровень экономической свободы Украины был в 2011 и 2012 годах, однако за всю свою историю страна ни разу не покидала группу наиболее экономически несвободных стран. Соседями по рейтингу Украины являются Пакистан (129), Тунис (130) и Таджикистан (132).

Традиционно, всемирный рейтинг экономической свободы возглавили Гонконг и Сингапур.

Польша до 2004 года находилась в третьей группе, а после этого поднялась до уровня преимущественно свободных стран, где находится и сейчас. Однако ее позиции ухудшились, с 59 по 77 место в рейтинге.

Россия долго считалась одной из самых экономически несвободных стран мира. Но в 2004 году ситуация несколько улучшилась и, как результат, она перешла из четвертого квартиля в третий, где и остается до сегодня (89-е место в мире).

Образцом среди постсоветских стран является Эстония, которая находится в экономически самой свободной группе с 2000 года. А стартовала она в рейтинге со второго квартиля (преимущественно свободные страны) в результате либеральных реформ, проведенных в 90-е годы.

Грузия неизменно находится в группе самых свободных стран с 2005 года (за исключением 2009 года). В свежей версии рейтинга она занимает 8 место в мире.

Как сообщала "Страна", в сентябре 2019 гола Украина также была единственной страной Европы, которая вошла в рейтинг экономически несвободных.

Отметим, что западные банкиры пророчат миру эпоху беспорядка. В числе главных признаков: ухудшение отношений США и Китая по мере усиления экономического веса Пекина; пандемия Covid-19, которая придала новый импульс интеграционным процессам; дальнейшее увеличение долгов; вероятный рост инфляции вследствие фискально-монетарной экспансии; усиление экономического неравенства на первых порах постковидной эпохи; ужесточение конкуренции между поколениями; рост глобальной озабоченности вопросами климата; новая технологическая революция.