В порту ливанской столицы, в Бейруте сегодня, 10 сентября вспыхнул пожар. Огонь разгорелся рядом с портом, где месяц назад прогремели два мощных взрыва.

Об этом сообщает агенство РИА "Новости".

Так, генеральный директор ливанского красного креста сообщил телеканалу OTV, что густой черный дым над Бейрутом стал результатом поджога мусора в порту. В настоящее время, на место происшествия прибыли пожарные части и военные для локализации пожара.

Сообщается, что о сжигании мусора в порту сообщалось еще два назад. Местных жителей встревожили клубы черного дыма, поднимающиеся со стороны порта. Однако представитель Службы гражданской обороны сообщил, что причиной происшествия стало сжигание накопившегося строительного мусора. По его словам, власти приняли меры предосторожности и направили в порт три пожарных команды.

Видео пожара также появилось появились в соцсетях. На них видно, как столб густого черного дыма наблюдается недалеко от моря.

Напомним, взрывы в Бейруте раздались вечером во вторник, 4 августа. При этом отголоски мощных взрывов были слышны даже на Кипре. Этот остров находится более чем в 200 километрах от города в Ливане.

"Страна" публиковала подборку фото и видео последствий мощного взрыва в столице Ливана, а также кадры красного "гриба", который образовался в небе в результате происшествия.