Журналистка Анастасия Луговая, которую избили и пытались изнасиловать на глазах ее сына в поезде "Мариуполь-Киев", снялась в новом клипе украинской рэп-исполнительницы Alyona Alyona на песню "Сумно".

Видео обнародовано на YouTube-канале артистки.

Alyona Alyona в описании видео рассказала, что история Анастасии ее сильно задела, а те, кто сталкивался с подобным, не должен молчать.

"...Для меня большим поступком является согласие Анастасии принять участие в съемках, потому что она как никто понимает смысл моего текста. Она не молчала! И я призываю каждого человека, пережившего насилие над собой или ставшего его свидетелем: расскажите об этом, не молчите об этом! Ведь если хоть одна жизнь будет спасена - это уже большое достижение", - написала исполнительница.

Напомним, 31 июля в поезде "Мариуполь-Киев" трижды судимый уроженец Запорожья Виталий Рудзько избил и пытался изнасиловать телеведущую канала "Интер" Анастасию Луговую, которая ехала в столицу со своим сыном. После этого мужчину арестовали без права внесения залога.

"Страна" подробно рассказывала об этой истории и писала о том, что проводники хотели дать журналистке денег за молчание.

Также мы публиковали интервью с Анастасией Луговой, которая рассказала, что начальник поезда и проводница предложили ей 30 тысяч гривен.