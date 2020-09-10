Окружной административный суд Киева открыл производство по делу об обжаловании постановления Центральной избирательной комиссии №160 от 8 августа 2020 года "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года".

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК. Соответствующий иск в суд подала общественная организация "Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и крестьян "Спасение села" в ЦИК. По мнению истца, обжалуемое постановление принято с нарушением положений Избирательного кодекса Украины.

Суд принял к рассмотрению дела по правилам общего искового производства и назначил подготовительное судебное заседание на 2 октября.

Как сообщала "Страна", 15 июля Верховная Рада приняла постановление №3809, которым проведение местных выборов назначается в воскресенье, 25 октября 2020 года. Вместе с местными выборами может быть проведен всеукраинский опрос о Донбассе.

ЦИК 8 августа назначила 1 439 таких выборов, то есть на всей подконтрольной территории Украины. В тот же день ЦИК пришла к выводу о невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей.

5 сентября официально стартовала избирательная кампания.