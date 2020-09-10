Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не планирует переносить посольство в Израиле в Иерусалим. В то же время не исключается открытие торгового офиса в этом городе.

Об этом он глава государства заявил в интервью The Jerusalem Post.

"Переезд посольства в настоящее время не входит в нашу повестку дня, но возможность открытия торгового офиса в Иерусалиме может быть изучена", - сказал Зеленский.

Отметим, что на сегодня Иерусалим считают своей столицей как Израиль, так и Палестинская автономия. Причем они не признают такого права за другой стороной. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, в частности, объявил Иерусалим неделимой столицей Израиля. Палестинская автономия считает, что Восточный Иерусалим должен быть столицей Палестины, а Западный Иерусалим - столицей Израиля.

Напомним, в декабре 2017 года США признали Иерусалим столицей Израиля, после чего открыли посольство в этом городе. Примеру Вашингтона последовали несколько стран: Гватемала, а следом за ней и Парагвай.

Одной из последних на сегодня стран, которая решила перенести свое посольство в Иерусалим, стала Сербия.