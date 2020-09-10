Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, подопечные которого в последнее время массово болеют Covid-19, заразился коронавирусом.

Об этом в четверг, 10 сентября, сообщил начальник управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сеник, передает "Интерфакс-Украина".

"Да, в течение двух недель главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак находится на самоизоляции с соблюдением всех рекомендаций Министерства здравоохранения и военных медиков. На сегодня состояние его здоровья удовлетворительное. После сдачи ПЦР-теста, который показал позитивный результат, придерживаясь всех рекомендаций, он сразу пошел на самоизоляцию", - заявил представитель ведомства.

Напомним, вчера, 9 сентября, военные медики рассказали о новом антирекорде по заболеваемостью Covid-19 в рядах ВСУ. Болезнь выявили у почти 70 военнослужащих за сутки.

В августе мы сообщали о том, что командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа заболел. При этом в ВСУ его диагноз не назвали.