Инспекция позиций ВСУ под Горловкой, о которой 9 сентября договорились в ТКГ, сегодня не состоится.

Об этом со ссылкой на источники в Офисе президента пишет "РБК-Украина".

Изначально инспекцию наблюдатели ОБСЕ должны были осуществить в сопровождении представителей сторон в 14:00 10 сентября. Однако ее проводить не будут - речь идет не о переносе, а о временной отмене.

"Дело не в датах, а в том, что это спекулятивная тема для "ДНР/ЛНР", которые постоянно врут, что мы что-то нарушаем. ОБСЕ говорит, что это не так", - сказано в сообщении.

Уточняется, что причиной послужило наличие данных о том, что противник сам нарушает условия перемирия и обустраивает новые укрепления. Поэтому появилось предложение для начала проверить позиции "ДНР" вместе с ОБСЕ. Однако противник отказался от такой идеи.

Напомним, на прошлое неделе глава "ДНР" Денис Пушилин приказал обстрелять позиции ВСУ около населенного пункта Шумы (под Горловкой). По его мнению, украинские подразделения, вопреки условиям перемирия, роют там траншеи и укрепляются.

А 9 сентября на экстренном заседании ТКГ по Донбассу стороны договорились о проведении совместной инспекции украинских позиций.