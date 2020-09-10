Начиная с 2019 года, ни экс-президент Украины Петр Порошенко ни нынешний глава государства Владимир Зеленский не награждали никого именным огнестрельным оружием.

Об этом говорится в ответе Офиса Президента на запрос "Украинских новостей".

"Награждение отличием "Именное огнестрельное оружие" в 2019 году не проводилось", – говорится в сообщении.

"В период с 1 января до 30 июня 2020 года награждение отличием "Именное огнестрельное оружие" не проводилось", – говорится об аналогичных указах Зеленского в течение первого полугодия нынешнего года.

Напомним, отличие президента "Именное огнестрельное оружие" – это пистолет "Форт-21.02" калибра 9 мм с боевым комплектом из 16 патронов. Корпус пистолета изготавливается из конструкционных сталей, рукоятка – из благородных пород дерева, внешние детали украшены художественной декоративной резьбой, а на пластине гравируется имя награжденного.

Отличие было учреждено в 1995 году при президентстве второго главы государства Леонида Кучмы. Всего в 1995-2018 президенты выдали именное огнестрельное оружие 152 лицам. Кучма за время президентства (до 2005) наградил именными пистолетами больше всего человек – 85, в то время как следующий глава государства Виктор Ющенко (в 2005-2010) – меньше всех, а именно 5.

Виктор Янукович в 2010-2014 годах выдал 18 наградных пистолетов, а Порошенко с 2014 по 2018 – 26. Зеленский пока что не выдавал именное огнестрельное оружие никому.

При этом в 2018 году у Авакова засекретили списки получивших наградное оружие. При этом глава МВД раздавал наградное оружие со скоростью один "ствол" в день.