Бывший сотрудник украинских спецслужб Максим Якубовский стал заместителем главы Офиса генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Об этом в четверг, 10 сентября, информирует пресс-служба ведомства.

"Я знаю Максима Викторовича как патриота, настоящего украинского офицера, человека, который занимался созданием военных прокуратур, был в АТО и имеет боевую награду. Поэтому убеждена, что он усилит наши профессиональные ряды", - сказала Венедиктова во время представления Якубовского личному составу.

По данным, обнародованным на сайте Офиса генпрокурора, Якубовский начал работу в органах прокуратуры в 1996 году в должности помощника Одесского транспортного прокурора Южно-Украинской транспортной прокуратуры. В результате он стал самым молодым следователем по особо важным делам в украинской прокуратуре. В Генеральной прокуратуре Украины он занимал должности от следователя до начальника следственного отдела. В 2014 году был инициатором воссоздания системы военных прокуратур. Работал в Главной военной прокуратуре ГПУ, был заместителем главного военного прокурора, военным прокурором Южного региона Украины. В 2015 году ему присвоено воинское звание "генерал-майор юстиции". С 2018 по 2020 годы Якубовский продолжил военную службу в одной из украинских спецслужб.

Напомним, в июле Венедиктова назначила бывшего генпрокурора Святослава Пискуна своим советником. В разные годы он трижды занимал должность генерального прокурора Украины. Однако уже 25 августа глава Офиса генпрокурора заявила уволила его. Сам Пискун объясняет это решение борьбой разных групп влияния в Офисе генерального прокурора.

Ранее мы писали, что в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский может сделать несколько новых перестановок, поменяв генерального прокурора, главу СБУ и министра юстиции. По данным наших источников, глава СБУ Иван Баканов займет пост генпрокурора.