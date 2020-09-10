Большинство украинцев не поддерживает дистанционное посещение в школах и считает, что весенний карантин негативно повлиял на успешность обучения. 40% украинцев негативно оценивает внедрение ограничительных мер для организации обучения в школах. 30% - относятся к этому положительно, 22% - нейтрально. Больше тех, кто негативно относится к ограничительным мерам среди опрошенных, проживающих с детьми до 17 лет.

В период с 1 по 5 сентября исследователи социологической группы "Рейтинг" опросили украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Обязательное ношение масок для учеников на переменах в школе поддерживает чуть меньше половины опрошенных - 49%. Против такой инициативы настроено 45%; среди украинцев с детьми большинство относится именно к этой группе.

На вопрос "Как вы оцениваете введенные властями противокарантинные правила?" более половины опрошенных, 51%, оценили правила как "оптимальные", 24% респондентов считают их слишком жесткими, 11% - слишком мягкими. Тех, кто считает введенные меры жесткими, больше среди родителей детей дошкольного возраста.

74% опрошенных считают, что весенний карантин негативно повлиял на успешность обучения детей в школах. 66% респондентов считают, что это продлится и в следующем учебном году.

Полностью дистанционное обучение поддержало всего 5% украинцев. Три четверти украинцев (72%) за традиционную систему. Диаграмма: Социологическая группа "Рейтинг".

Ранее Страна писала о том, сколько школ в Киевской области полностью или частично перешло на карантин.

Как стало известно во вторник, 8 сентября, Верховная Рада может обратиться в Кабмин, с просьбой провести перераспределение расходов Фонда борьбы с коронавирусом, чтобы обеспечить безопасный учебный процесс и качественное образование в условиях карантина.