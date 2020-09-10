Прокуратура Киева сообщила о подозрении 34-летнему мужчине, который "продавал" медицинские маски, которых у него и не было. Он нанес ущерб 12 организациям и восьми гражданам, "заработав" на них почти 500 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры на своей странице в Facebook.

Так, по данным следствия мужчина в феврале текущего года под видом продажи защитных медицинских масок приобрел общество и оформил его на подставное лицо.

После этого мужчина разместил в интернете объявления о продаже масок, которых фактически не имел в наличии. При этом он отметил, что расчеты за товар осуществляются исключительно по безналичному расчету, с помощью перевода на банковскую карту.

После отправки денег на счет фиктивного предприятия люди не получали желаемый товар. Они пытались дозвониться по контактных номерах фирмы, однако телефоны были выключены.

В связи с вышеописанными неправомерными действиями, аферист нанес ущерб 12 организациям и восьми гражданам на общую сумму почти 500 000 гривен.

По данным прокуратуры, среди пострадавших - две благотворительные организации и два государственных медицинских учреждения, которые осуществляют лечение и реабилитацию людей и выполняют важнейшую социальную функцию во время борьбы с пандемией коронавируса.

В настоящий момент, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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