В США на 69-м году жизни умер музыкант и композитор, автор музыки для "Криминального чтива" Рональд Белл.

Об этом со ссылкой на жену и агента артиста Тиа Синклер Белл сообщает Variety.

Рональд Белл - один из основателей фанк-группы Kool&the Gang. Коллектив он создал вместе с братом Робертом. В 1978 году музыканты получили "Грэмми" в 1978 году за музыку к фильму "Лихорадка субботнего вечера", куда вошла их песня Open Sesame. Также музыка Kool & the Gang звучала в фильмах "Криминальное чтиво" и "Рокки".

Музыкант умер в своем доме на Американских Виргинских островах. Что стало причиной смерти Белла, не уточняется. У него остались 10 детей и внуки.

Напомним, в конце августа умер голливудский актер Чедвик Боузман. Он сыграл роль "Черной пантеры".

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