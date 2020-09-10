В Умани очевидцы сняли на видео, как солидная группа подростков-хасидов пытается снести ограждения, установленные возле места их паломничества - могилы основателя брацславского хасидизма Раби Нахмана. Мэр Умани Александр Цебрий в комментарии для "Страны" осудил действия паломников.

Так, железные конструкции возле могилы были размещены, чтобы минимизировать последствия распространения коронавирусной болезни. В свою очередь представители фонда Раби Нахмана заявили, что с нарушителями порядка будет проведена разъяснительная работа и их действия ни в коей мере не отражают отношения брацлавского движения к украинскому законодательству.

Мэр Умани Александр Цебрий заявил, что такое поведение молодых людей недопустимо, так как оградительные конструкции были установлены в целях безопасности самих паломников.

"Смотрел видео и считаю, что это неправильно. Те конструкции направлены только на то, чтобы обезопасить паломников и снизить риск инфицирования. Поэтому такое поведение некоторых представителей паломников, которые были на видео - недопустимо. Горожане обеспокоены, но все, что мы делаем, нацелено на то, чтобы уберечь здоровье и жизнь местных жителей. Все службы работают. К сожалению, центральная власть сделала так, что люди из "красной" зоны попали на территорию Украины, но мы уже будем работать и в таких условиях", - заявил Цебрий.

Кроме того, градоначальник Умани рассказал, что обратился к послу Израиля, чтобы на праздновании присутствовали медработники и полицейские этого государства.

"Для того, чтобы была нормальная коммуникация между людьми с подозрением на Covid-19, я выступил с предложением к послу Израиля, чтобы на празднование прибыли от пяти до десяти медработников, а также до десяти полицейских. Посол Израиля сказал, что приложит максимум усилий, чтобы это реализовать", - добавил Цебрий.

Напомним, что с 18 по 20 сентября в Умани традиционно проводятся торжества по поводу Рош ха-Шана, еврейского Нового года. Поэтому еще заранее в город приезжает множество паломников-хасидов. В этом году из-за коронавируса в Умань приедет в 10 раз меньше хасидов, чем обычно.

Также мы писали о том, как в Умани четверо неизвестных напали на брацлавского хасида, который вместе с другом пришел за покупками в один из супермаркетов города.