Директорам школ, которые работают без соблюдения карантинных норм, грозит уголовная ответственность - в случае, если нарушения повлекли смерть ученика.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Ведомство разослало руководителям школ и руководителям департаментов образования и науки письмо, в котором содержалось соответствующее предупреждение.

Так, в документе указано, что в случае несоблюдения требований законодательства Украины о здравоохранении руководители учебных заведений несут гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством (статья 80 Закона Украины от 19.11.1992 №2801-XII "Основы законодательства Украины о здравоохранении").

То есть, директоров школ из регионов "красной" карантинной зоны, которые продолжают работать вопреки запрету Кабмина, а также тех учреждений, которые просто не соблюдают санитарно-гигиенические правила, могут оштрафовать или отправить за решетку.

Ограничение свободы на срок до трех лет ожидает директора образовательного учреждения, если несоблюдение карантина привело к смерти несовершеннолетнего или нанесло иные тяжкие последствия. Для граждан предусмотрен штраф в размере от одного до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Для должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, Ивано-Франковск 14 сентября откроет школы и детские сады, несмотря на решение Киева.

Также мы писали, что сейчас украинские школы готовят к переходу на дистанционку уже в октябре.