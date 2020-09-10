Актриса Татьяна Острецова обвинила в сексуальных домогательствах во время съемок 51-летнего актера Владимира Владимирова, который в сериале "Слуга народа" сыграл президента Франции Эммануэля Макрона.

Инцидент произошел на съемках сериала "Скажена лікарня", где Владимиров сыграл роль врача-инфекциониста.

Девушка рассказала о домогательствах на своей странице в Facebook: "Некий Владимиров Владимир во время сцены неоднократно лез своими руками мне между ног. В первом дубле у него это получилось. Когда в сцене меня нужно было держать за колени, якобы успокаивать, этот мудак лез мне между ног. Во втором дубле, когда он подбегает ко мне сзади - он лапал меня за ягодицы.

Моя ошибка в том, что я сразу же не остановила съёмки, потому что я четко понимала, что если я дам себе сейчас слабинку и пущу на самотек эмоции - дальше я уже не смогу работать, так как внутри уже была истерика, и поэтому я боялась, что из-за меня сорвётся смена. Я это признаю и жалею, что не пресекла это! Камеры могут подтвердить, что его руки постоянно лезли мне между ног. И в дублях я пыталась выкручиваться как могла, чтобы он не смог снова это сделать.

На протяжении 4-5 дублей этот извращенец каждый раз пытался подниматься рукой выше колен, но я выкручивалась. Я до сих пор чувствую на своём теле ощущения от этого морального урода. Я уверена, что я не первая девушка, с которой он так поступил. Все молчат. И от стыда и страха мне тоже хотелось просто все это забыть! Но я понимаю, что эта ситуация даёт возможность сказать и обратиться к девочкам, с которыми такое происходит"

Острецова приложила заявление о правонарушении и отметила, что из-за этого случая у нее был нервный срыв.

Владимир Владимиров пришел в пост к Острецовой, где оставил следующие комментарии:

"Бессловесная массовка 7(!) дублей издевалась над съёмочной группой, пытаясь укусить медсестру (снимали о бешенстве), каждый раз режиссер извинялся, что ко мне и медсестре претензий нет, а вот неадекватная актриса всё никак не "врубалась" как играть. Режиссерскую задачу я выполнил, хоть что мне, что Даше (медсестре - мы с ней работали в паре) это далось нелегко. Сам только что прочитал - офонарел)".

"Каждый дубль режиссер пытался объяснить, что именно нужно делать, а "великая актриса" была вся в "образе" - бешеный полузомби)", - написал Владимиров.

Известно, что одна из первых ролей Владимира Владимирова состоялась в 1988 году в фильме "Новые приключения янки при дворе короля Артура".

Владимиров в роли врача-инфекциониста в сериале "Скажена лікарня". Фото: kliker.com.ua

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