За последние 50 лет популяция животных сократилась на 68%. Наибольшие потери зафиксированы на территории Северной и Южной Америки.

Об этом говорится в докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF) "Индекс живой планеты".

"Глобальный индекс живой планеты 2020 года продолжает снижаться. В период с 1970 по 2016 год численность популяций млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб сократились в среднем на 68%", - говорится в документе.

Эти данные были получены на основании информации о численности более 4 тысяч видов животных, при этом исследователи анализировали сведения о популяции позвоночных животных, так как они проще поддаются учету.

Из доклада следует, что наибольшее сокращение популяции, 94%, зафиксирован в тропических субрегионах Северной и Южной Америки.

"Индекс живой планеты" отображает состояние мирового разнообразия и рассчитывается на основе собранных данных о популяциях позвоночных видов и усредненной динамике их численности. Он формируется каждые два года, начиная с 1998 года.

Напомним, по данным ученых, до 2100 года с лица Земли могут исчезнуть более 550 видов млекопитающих. Это может произойти исключительно по вине человеческой деятельности.

Ранее мы писали, что после 2030 года биоразнообразие на Земле начнет сокращаться из-за влияния человечества на климат.