Общественное объединение "Рух ветеранов Украины" обвинило президента Украины Владимира Зеленского в государственной измене и потребовало начать процедуру его импичмента.

Соответствующее заявление обнародовано на странице организации в Facebook.

"Рух ветеранов Украины призывает все политические партии - хватит красных линий, митингов и прочего цирка! Немедленно начинайте процедуру импичмента президента в связи с государственной изменой! Соответствующие обращения будут подготовлены и направлены в установленном порядке" - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в том, что ветераны раскритиковали пятого президента Украины Петра Порошенко. Они заявляли, что тот узурпировал "Марш защитников", который курировала организация. Марш проходил по Киеву на День независимости. После обвинений от ветеранов многие другие организации тоже начали критиковать Порошенко.