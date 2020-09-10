Сегодня на Донбассе ожидалось знаковое событие. Представители "ДНР" должны были проинспектировать спорные позиции украинских войск под Горловкой.

Там, у поселка Шумы, располагаются укрепления, которые, по версии сепаратистов, были возведены в нарушение перемирия. И если их не уберут, в Донецке угрожают открыть огонь. Что с гарантией в 100% сорвет тишину, которая длится на фронте уже более месяца - и это, конечно, позитивный рекорд.

На Банковой ради сохранения перемирия пошли на беспрецедентный шаг - заявили, что допустят военных из "ДНР" к инспекции окопов, пусть и в сопровождении ОБСЕ.

Что сразу вызвало громкую "зраду" в рядах "партии войны". Зеленскому пригрозили Майданом и импичментом.

А дальше все пошло по привычному сценарию: Офис президента, явно испугавшись, отыграл назад. Назначенный Зеленским глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что инспекция переносится.

Интересно, что завтра в Берлине должна состояться встреча главы Офиса президента Андрея Ермака и его российского визави Дмитрия Козака. Россия раньше эту встречу откладывала, и Зеленскому стоило больших трудов ее "пробить". Инспекция в Шумах явно была одним из условий берлинского рандеву. А теперь оно находится под вопросом.

Разбирались, сорвется ли теперь перемирие на Донбассе и завтрашняя встреча в Берлине.

Как сорвалась инспекция

О том, что сепаратисты будут допущены к инспекции в Шумах, Офис президента официально подтвердил вчера.

Банковая заявила, что мониторинг украинских окопов пройдет в присутствии ОБСЕ и в рамках Совместного центра по контролю и координации - созданного еще при Порошенко консультативного органа, в который раньше входила Россия, а потом ее заменили военные из "республик".

Сразу же началась критика со стороны противников мира на Донбассе. После чего у Зеленского выпустили еще один - уже возмущенный пресс-релиз.

"С 27 июля этого года благодаря эффективности украинских представителей на переговорах в различных форматах удалось достичь реального режима прекращения огня на Донбассе.

Понятно, что это не может восприниматься спокойно всеми теми, кто привык политически или финансово наживаться на войне. Ради возобновления боевых действий они прибегают к провокациям, распространению фейков и уже традиционно для себя ставят пиар выше сохранения жизни людей", - заявили у президента.

У Зе также упрекнули Порошенко в создании консультативных органов с "ДНР".

"Рекомендуем освежить в памяти историю деятельности СЦКК, а также пункт 2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей – ту часть, которая определяет стороны на линии разграничения и которая досталась Украине в наследство от некоторых "великих" дипломатов", - отмечалось в релизе.

"Люди, стоящие с оружием напротив украинских войск на Донбассе, являются объективным фактом", - напомнили в Офисе президента. Но тут же оговорились, что "общество в целом должно делать все для того, чтобы эти люди никогда не стали политическим фактом".

Судя по этой реакции, можно было предположить, что инспекцию проведут, несмотря на давление "партии войны". Но вышло иначе.

Сторонники Порошенко и другие адепты продолжения "кровопускания" на Донбассе обрушились на Зеленского и анонсировали на сегодня протесты. Бывший министр транспорта Омелян заявил, что собирает третий Майдан, а близкий к Турчинову главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов призвал украинских военнослужащих не подчиняться приказам главнокомандующего Зеленского, убить представителей "ДНР" и сорвать перемирие.

Мы детально описали это в материале "Убить офицеров, сорвать перемирие. Как "партия войны" готовит майдан против Зе из-за инспекции на Донбассе".

Буквально через пару часов после публикации материала появилась информацию, что инспектирование отменяют. После чего это официально подтвердил Леонид Кравчук. А следом вышло объяснение от Офиса президента.

Первая претензия - это некие новые требования "ДНР": "по состоянию на утро сегодняшнего дня мы получили от них ряд требований, противоречащих друг другу".

Вторая претензия - это якобы отказ сепаратистов допустить зеркально украинских представителей на позиции сепаратистов.

"Украинская сторона, соответственно, обратилась с предложением зеркально посмотреть и на районы расположения незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, в которых мониторинговая миссия действительно фиксировала факты наличия нарушений. Однако адекватного ответа мы не получили. Предложенный формат предусматривал технический характер таких действий, а именно в гражданской одежде, без одиозных представителей.

Чисто техническая процедура. Однако сегодня это невозможно по объективным причинам. Ключевая из которых - отсутствие нарушений с нашей стороны. Карантин также влияет на детали того, как могла бы произойти инспекции в районе Шум", - заявили в ОП.

Крайне невразумительное объяснение получилось. О том, что Киев хотел параллельно инспектировать позиции "ДНР", вчера ни Банковая, ни "ДНР" не говорили. А сегодня эта причина вдруг стала поводом для отмены инспекции.

Причем о ней сообщили уже после того, как инспекция собственно должна была произойти. Хотя очевидно, что если бы украинцев действительно не допустили до зеркальной проверки, это стало бы понятно еще сегодня или даже вчера (если такие требования вообще существовали).

Также буквально впритык со временем инспекции вышло сообщение штаба ООС, который заявил о нарушениях перемирия со стороны сепаратистов.

Учитывая сбивчивое объяснение Офиса президента и внезапные - за минуту до инспекции - претензии штаба ООС, ситуация видится иначе: Банковая снова испугалась угроз националистов. Как это бывало уже не раз: осенью у Зе отменили по той же причине разведение войск, а зимой заблокировали создание Консультативного совета.

В Донецке выдвинули свою версию того, что произошло.

"Украинская сторона в последний момент озвучила новые невозможные для выполнения требования для осуществления инспекции. Так, руководитель СЦКК Украины потребовал у Руководителя Представительства ДНР в СЦКК Руслана Якубова наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, паспорта РФ либо Украины, а также отсутствие какого-либо упоминания на шевронах и удостоверениях аббревиатуры "ДНР"...

Кроме того, украинская сторона не подтвердила согласие на инспекцию основной и обязательной для совместного мониторинга локации, где наблюдалось возведение сооружений, рытье траншей и другие работы ВФУ (так в "ДНР" называют ВСУ - Ред.)", - заявили в представительстве "ДНР" в СЦКК.

Что интересно, сепаратисты ничего не сказали о требовании Украины проверить их позиции. Судя по их заявлению, инспекция была сорвана по формальным признакам - наличию паспортов, шевронов, справки на коронавирус и так далее.

Позже "глава МИД ДНР" Наталья Никонорова заявила, что дополнительные требования Украины появились за полчаса до самой инспекции.

"Они были озвучены буквально за полчаса до запланированного старта инспекции, в то время как вчера на встрече Контактной группы, когда обсуждались детали совместного инспектирования, ничего даже близко подобного не упоминалось", - заявила она в Телеграм-канале местных властей.

Конечно, проверить эти обвинения невозможно, однако Киев и вчера, и сегодня с утра ничего не сообщал о требованиях, которые сам же озвучил накануне инспекции.

Что это значит для перемирия?

Благодаря согласию Украины на инспекцию в Шумах, "глава ДНР" Денис Пушилин еще вчера отменил свой "указ" об атаке на украинские позиции.

Теперь, не исключено, Пушилин огласит еще один "ультиматум", что поставит под угрозу перемирие как таковое.

И теперь обмен ударами на Донбассе - перспектива, которая после отказа Украины проводить инспекцию, оказалась более реальной, чем была еще на днях.

Это значит, что сторонники "партии войны", даже не начав протесты, сумели заставить Владимира Зеленского фактически поставить под угрозу срыва всю свою предвыборную стратегию - показать прогресс по миру на Донбассе.

"Страна" уже рассказывала, что перемирие стало главной технологией Зеленского накануне местных выборов.

Это говорит о том, что идея мира на Донбассе - причем не путем "выжженной земли" и "танков на Красной площади" - созвучна подавляющему большинству избирателей. И на этой идее Зе, в том числе, победил уже на двух голосованиях.

Собирается он повторить этот трюк и в третий раз - на местных выборах 25 октября.

Правда, здесь речь идет уже, скорее всего, не о победе - а удержании части электората. Избиратель, особенно на юго-востоке, активно уходит к партиям, четко артикулирующим приверженность Минским соглашениям (главный игрок на этом поле - "Оппозиционная платформа - За жизнь").

Сама же новая украинская власть за год многих сторонников мира сильно разочаровала. Разведения войск и обмены пленными - это хорошо, но всё то же было и при Порошенко. А реально больших подвижек по Донбассу "зеленые" так и не показали. В первую очередь потому, что отказались исполнять политическую часть Минских соглашений, где записаны выборы в ОРДЛО и особый статус обеих "республик".

Поэтому накануне местных выборов на Банковой начали в ускоренном темпе продавливать на этом направлении хоть какой-то результат. И пошли на действительно работающее перемирие, аналогов которому в истории конфликта еще не было.

То есть стратегию "умеренного кровопускания", о которой еще зимой открыто говорили чиновники Зеленского, отодвинули пока в сторону и начали реально останавливать бои. Причем ради спасения этого проекта согласились даже на токсичную в имиджевом плане инспекцию "ДНР" по переднему краю украинских войск.

Была у этого еще одна промежуточная цель - провести встречу советников глав государств Нормандского формата, которая бы открыла дорогу для встречи лидеров государств. Встреча советников уже раз сорвалась в конце августа. Судя по имеющимся данным, Москва выдвинула некие условия, но Киеву они не подошли.

Но время в данном случае работает не на Украину. Чем дальше встреча советников, тем призрачнее встреча уже президентов - Зеленского и Путина - которую у Зе хотят провести накануне выборов. В декабре подобный саммит резко поднял рейтинг украинского лидера.

И вот, на 11 сентября Россия подтвердила свое участие в берлинском совещании. Туда отправится замглавы администрации Путина Дмитрий Козак, от Украины - шеф ОП Андрей Ермак.

Судя по тому, что произошло накануне, именно согласие Украины на инспекцию участка в Шумах предопределило согласие Москвы отправить Козака в Берлин. И теперь большой вопрос - состоится ли эта встреча вообще. А если состоится - ждать ли там прорыва на фоне угрозы срыва перемирия.

Противоречия накануне встречи Ермака и Козака

Само по себе перемирие - это хорошо со всех точек зрения. Хотя бы потому, что перестают гибнуть люди. Да и военные как бы учатся жить в новой реальности, где можно не стрелять и не прятаться от обстрелов.

Всё это, безусловно, позитивный сдвиг.

Однако у перемирия есть свой потолок - и ситуация с Шумами показала, насколько оно шаткое. Потолок этот кроется в ответе на вопрос "а что дальше?".

Минские соглашения на этот вопрос отвечают четко - после устойчивого прекращения огня стороны должны приступать к политическому урегулированию конфликта. Договариваться о выборах на Донбассе и особом статусе региона. И после воплощения обоих пунктов Киеву передается неподконтрольный участок границы.

Но с таким алгоритмом не согласны в самом Киеве. Там требуют сначала отдать границу, а потом все остальное.

Что, конечно, понимания у оппонентов не встречает: именно граница является залогом, что Украина свои политические обязательства исполнит. В противном случае нет гарантий, что ОРДЛО не зачистят как только получат кордон - махнув рукой на все политические обязательства.

Украинская сторона обычно возражает - а где гарантии, что нам после выборов отдадут границу?

Однако тут все еще проще: все обязательства Киева обратимы. Выборы в "ДНР-ЛНР" можно аннулировать, как и особый статус, если по итогу граница передана не будет. В глазах мирового сообщества Украина получит лишь поддержку. С точки же зрения территориальной вообще ничего не изменится: все вернется к нынешнему статус-кво.

То есть Киев от исполнения Минских соглашений не теряет чисто технически ничего. Почему же тогда Украина так упорно отбивается от их исполнения?

Дело в том, что Донбасс с особым статусом (а это и русский язык, и особые связи с Россией) бросает вызов всей пост-майданной парадигме - монокультурной и моноязыковой Украине.

Такую архитектуру нашей страны поддерживают на Западе (прежде всего США), а также ориентированные на них круги в самой Украине, которые на волне конфликта с Россией сделали политический и прочий капитал.

В Офисе президента, который замкнул на себя работу с Минским и Нормандским форматами, очень внимательно прислушиваются к этим кругам. И не допускают ни малейших подвижек на политическом треке. Что и показал провал с инспекцией в Шумах.

Однако совершенно иная позиция у России. И очевидно, что на любые уступки Украине Кремль будет идти только в ответ на аналогичные шаги по выборам и особому статусу.

Но чем больше политических требований выдвигает Россия и "республики", тем уже у Банковой пространство для маневра. В то же время очевидно, что без серьезных политических шагов по Донбассу Москва не даст Зеленскому пиариться на теме перемирия, а тем более встречи с Путиным.

Собственно, этим и ограничены возможности Нормандской встречи 11 сентября.

Чего ждать от рандеву Ермака с Козаком

Если эта встреча и состоится после провала инспекции под Горловкой, то Украине на ней придется нелегко.

Как сообщили "Стране" источники близкие к Трехсторонней контактной группе, у россиян доверие к Зеленскому сейчас крайне низкое.

Главная причина - нежелание Зе двигаться по пути выполнения политической части Минских соглашений из-за боязни националистов и Порошенко.

Это нежелание выражается в работе украинской делегации на заседаниях Трехсторонней контактной группы. Вот несколько факторов, которые, с точки зрения России, создают напряженность на встречах ТКГ:



- постоянное обсуждение мелких нюансов соглашений, что замораживает работу

- подмена обязательств о политической части Минска разговорами о консультациях с ООН, о будапештском формате, о миротворцах, о проведении всеукраинского опроса, о создании свободных экономических зон на Донбассе,

- провоцирование российских представителей к резким заявлениям и отказу от переговоров, о чем "Страна" недавно рассказывала.

- стремление размыть Минский формат через введение в переговоры "своих" переселенцев из Донбасса.



Таким образом на встрече Ермака и Козака данные вопросы будут предельно заостряться.

Отметим, что в конце июля Дмитрий Козак написал гневное письмо, в котором отказался более принимать участие в таких встречах (читай - с Ермаком) и предложил перевести их на уровень министров иностранных дел.

И этот отказ как бы подтверждался срывом заседания, намеченного на 28 августа.

Однако встреча на 11 сентября была назначена. Как сообщали на днях российские СМИ, западные и украинские участники переговоров выполнили требование Козака и представили заранее проекты итоговых документов.

Само по себе, впрочем, это еще ни о чем не говорит. Но, не исключено, что какие-то конкретные договоренности могли бы быть достигнуты, потому что без них не было бы никакого движения дальше (в том числе и к столь желанной для Зе встрече лидеров "нормандской четверки").

Еще несколько дней назад Зеленский прогнозировал, что на встрече Ермака и Козака он ждет "определенных предложений, определенных решений". Теперь же эти перспективы в свете все большего риска срыва перемирия выглядят туманными. И вряд ли без принятия политических решений может быть какой-то дальнейший прогресс.

Тем более что прогресс тает на глазах даже там, где удалось достичь хоть каких-то результатов. После срыва инспекции под Шумами штаб ООС заявил, что сепаратисты обстреляли спорный участок, но никто не пострадал.

Был этот обстрел или нет - вопрос. Однако понятно, что заявление штаба только нагнетает и без того нервную обстановку. Чем срывает любые возможные компромиссы.