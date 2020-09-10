В ближайшее время на украино-румынской границе в пределах Черновицкой области установят системы фото- и видеофиксации. Не только камеры, но и тепловизоры и мотоциклы позволят пограничникам эффективнее выявлять потенциальных нарушителей государственной границы.

Об этом сообщил начальник Черновицкого пограничного отряда Сергей Марцинкевич, пишет пресс-служба ведомства.

"Был определен комплекс довольно мощных мер, которые будут внедряться на территории Черновицкой области. Первое, это инженерное обустройство границы - мы уже начали и на всех направлениях, которые находятся под угрозой, сейчас устанавливается заградительный забор типа "Ягоза". На более спокойных участках мы устанавливаем ограждения из сетки "Рабица".

Планируется оснащение средствами видеонаблюдения, средствами фотофиксации. Также мы получили большое количество техники высокой проходимости - и мотоциклы, и мощные автомобили, которые позволят более качественно выполнять свои функциональные обязанности в горных труднопроходимых местах", - рассказал Сергей Марцинкевич.

Еще одним элементом усовершенствования технического обеспечения пограничников станут тепловизионные комплексы. Отмечается, что у румынских коллег по ту сторону границы есть уже 16 таких комплексов, у украинских охранников границы на этом участке тепловизионные комплексы до сих пор не использовались.

Как сообщала "Страна", в Румынии откроют новое украинское консульство неподалеку от границы.

Напомним, Украина и Румыния подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

Также мы писали, как на украинско-румынской границе заработала паромная переправа.