После того как несколько представителей украинского шоу-бизнеса заявили о намерениях пойти на местные выборы-2020, юмористический дуэт "Кролики" (Владимир Данилец и Владимир Моисеенко) выпустил пародийный ролик, в котором его участники объявили себя кандидатами в мэры Киева.

Они пообещали избирателям провести винопровод в отделения столичных банков и переселить в "хрущевки" всех местных чиновников.

Видео в YouTube телеканала 112.

Свое решение комики объяснили тем, что "в стране уже не осталось юмористов, которые не пошли бы в большую политику".

"Мы решили баллотироваться в мэры Киева! Вдвоем!.. Вся наша страна в едином порыве семимильными шагами интегрируется в Европу, а мы знаем, что во многих европейских странах есть понятие "родитель номер один" и "родитель номер два" вместо "мама" и "папа", - говорит Владимир Моисеенко.

Соответственно, по словам его напарника, в европейской столице могут быть "мэр номер один и мэр номер два". Также дуэт объявил о том, что представляет партию "Комиков, клоунов и юмористов".

В своем ролике, снятом в стилистике предвыборных реклам, "кандидаты" обещают поднять пенсии киевлян до 1 500 евро в месяц, доплачивать пенсионерам по 200 грн за посещение врачей, расширить все улицы Киева до 4 полос в каждую сторону, иронизируя над популистскими обещаниями многих реальных кандидатов.

Отметим, ранее о намерениях стать кандидатами от разных партий на предстоящих местных выборах заявили несколько украинских юмористов. Так, в августе шоумен Сергей Притула объявил, что идет в мэры Киева от партии "Голос".

Также мы писали, что КВНщик Филимонов также подтвердил намерение баллотироваться в мэры Одессы от "Слуги народа".