Состав присяжных, которые будут рассматривать дело по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, поделили на основных и запасных. Пенсионер, домохозяйка и работник арбитража стали основными из них. Процедура проходила с помощью жеребьевки.

Об этом сообщила юридическая фирма "Сенс Украина".

Так, тремя основными присяжными стали:

Григорий Валерьевич Фирсов (ФЛП, арбитражный управляющий);

Наталья Александровна Глоба (не работает, домохозяйка);

Юрий Иванович Михайленко (пенсионер).

Еще двое присяжных стали запасными:

Юрий Александрович Федоренко (ФЛП, занимается управлением недвижимостью);

Людмила Михайловна Яковенко (не работает, до этого работала в банковской сфере).

Основные присяжные будут работать в составе суда на следующем заседании, которое назначено на 28 сентября.

Напомним, журналиста Павла Шеремета убили летом 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, подорвали, Шеремет погиб на месте.

А в декабре 2019 года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

В прошлую пятницу, 4 сентября, в Шевченковском райсуде Киева состоялось первое заседание по существу истории, которая тянется с 2016 года. "Страна" следила за происходящим в онлайн-режиме.