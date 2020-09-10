Адвокат Марии Колесниковой Людмила Козак передала в Следственный комитет её заявление с просьбой возбудить уголовное дело в отношении сотрудников КГБ Беларуси и ГУБОПиК, по факту похищения и угроз.

Об этом сообщает банкир Виктор Бабарико на своем сайте.

В заявлении Колесникова указывает конкретные имена и должности людей, которые оказывали на нее психологическое давление. Она отметила, что может опознать всех и готова дать показания: "Высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально. В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет.

Мне надели на голову мешок, затолкали в микроавтобус и вывезли на белорусско-украинскую границу, где с применением силы, против моей воли пытались выдворить меня из Республики Беларусь.

После того, как я порвала свой паспорт, исключив таким образом въезд на территорию Украины, меня снова посадили в микроавтобус и доставили в Мозырский пограничный отряд, где я находилась до вечера 08.09.2020", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", Марии Колесниковой инкриминируют попытку захвата власти в Беларуси. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее "Страна" приводила реконструкцию событий с отъездом к границе Колесниковой и еще двух противников режима Лукашенко.