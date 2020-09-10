Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе представления нового руководителя коллективу Генпрокуратуры республики заявил, что не намерен отдавать власть.

Об этом сообщает "БелТА".

"Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал... Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал. В середине 90-х она валялась в грязи, о нее вытирали ноги... И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет", - сказал Лукашенко.

Также президент Беларуси заявил, обращаясь к сотрудникам Генпрокуратуры, что те должны или помогать "спасать страну", или отойти в сторону.

"Сделаю я это с вами или без вас - вам решать. Но наклонить меня не получится. Хотите встать рядом и спасти страну - вставайте. Не хотите - не предавайте. Вы - люди в погонах. Не надо постить и хайповать. Уйдите в сторону и не мешайте", - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее, в интервью российским журналистам, Лукашенко сказал, что не покинет свой пост, хоть и "немного пересидел", потому что его сторонников "будут резать".

Также мы писали, что Лукашенко допустил проведение досрочных выборов президента Беларуси.