Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе (15 и 16 сентября) посетит Австрию с официальным визитом. Это будет первая заграничная поездка главы государства с начала пандемии.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский проведет переговоры с президентом Австрии Александром ван дер Белленом, канцлером Себастианом Курцом и главой парламента Вольфгангом Соботкой. Также президенты Украины и Австрии примут участие в работе экономического форума.

Отметим, президент Украины принял предложение посетить Австрию с визитом еще осенью прошлого года, а также выразил надежду, что новое правительство Австрии будет продолжать поддержку Украины и призвал австрийский бизнес увеличивать инвестиции в экономику Украины, которые сейчас составляют более $1,16 млрд.

Как сообщала "Страна", президент Австрии неоднократно заявлял, что Минские соглашения играют важную роль в вопросе урегулирования конфликта на Востоке Украины. Он сообщил, что "Австрия это поддерживает".

Также напомним, что Австрия сняла запрет на полеты в Украину и еще 17 стран с 1 августа.