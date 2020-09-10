В четверг, 10 сентября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе со своими министрами приехал с рабочим визитом в Херсон.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В планах премьер-министра ознакомиться со строительством путепровода и посетить Институт орошаемого земледелия Национальной академии аграрных наук.

Также Шмыгаль сегодня планирует посетить Херсонский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

В пресс-службе Херсонской областной администрации уточнили, что премьер-министра будут сопровождать министр экономики Игорь Петрашко, министр инфраструктуры Владислав Криклий и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Ранее мы сообщали о рабочих поездках президента Украины Владимира Зеленского. Только во вторник, 8 сентября, он решил посетить сразу две области. Кроме Сумской, глава государства побывал также в Житомирской.

Вчера, 9 сентября, глава государства с рабочий визитом был в Хмельницкой области.