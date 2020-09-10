По данным на четверг, 10 сентября, в Украине из 199 704 тыcяч классов 145 уже отправили на самоизоляцию в связи с коронавирусом.

Об этом рассказал в ходе ежедневного онлайн-брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"145 из 199 704 тыс. классов по Украине были отправлены на самоизоляцию в соответствии с рекомендациями врачей-эпидемиологов во время эпидрасследования",- сказал Степанов.

Степанов о классах на самоизоляции с 10 минуты

Напомним, школы начали закрываться еще с самого начала учебного года. Из-за коронавируса у преподавателей закрыли столичную школу №240, а 1 сентября Covid-19 был подтвержден у одного из учеников бердянской школы №4, из-за чего весь класс отправили на двухнедельный карантин.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией Минздрав разработал специальные карантинные правила для школ - маски, антисептики, "хождение по меткам" в коридорах, постоянные проветривания, влажная уборка и другое. Ранее "Страна" уже подробно о них писала.