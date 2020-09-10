Актера Михаила Ефремова, которого приговорили к 8 годам колонии общего режима, исключили из российского реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, поскольку его доход слишком упал.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



Во время судебного процесса актер называл себя "индивидуальным предпринимателем", потому что кинокомпании и театры заключали с ним договора - отдельно и на каждый конкретный спектакль. Например, "Современник" сотрудничал с Ефремовым по 11 контрактам через госзакупки на 32,3 миллиона рублей (около 11,8 млн. грн).

Еще от 100 до 200 тысяч рублей он получал за выход на сцену (73 тыс. грн. - Ред.) и по 10 тысяч за репетицию (около 4 тыс. грн). "Но корона сорвала театральный сезон, и несколько месяцев Михаил сидел без работы. Ну, а потом сами знаете что. Доходы упали, артиста исключили из реестра МСП - бизнесменов туда включают при доходе до 120 миллионов в год, обитатели реестра даже имеют право на господдержку", - сообщает издание.

Как сообщала "Страна", Ефремов заявил, что не ожидал приговора на 8 лет тюрьмы. "Я не ожидал такого приговора. Адвокат меня подставил на эти восемь лет. Он обещал одно, а получилось другое", – сказал артист.

Ранее "Страна" писала о том, что Ефремов пообещал прочитать пьесу Охлобыстина сотрудникам СИЗО, где он будет сидеть.