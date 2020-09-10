В Киеве за минувшие сутки число пациентов с коронавирусом увеличилось на 298 человек. Общее число подтвержденных случаев Covid-19 по состоянию на 10 сентября составляет уже 16 119 человек.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, по его данным, вчера от коронавируса умерли 4 человека, общее число летальных случаев увеличилось до 254. За сутки выздоровели 92 пациента с Covid-19, всего болезнь преодолели 5 002 киевлянина.

Среди новых инфицированных - 155 женщин в возрасте от 21 до 84 лет, 123 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет, 9 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 11 мальчиков от 2 лет до 16. Заболели в том числе и 11 медиков.

Больше всего случаев заболевания, по информации мэра Киева, обнаружили в Деснянском районе - 59. В Днепровском - 45, в Оболонском районе - 36 случаев.





Напомним, всего коронавирус в Украине за минувшие сутки подтвердился еще у 2 582 человек.

Также мы писали, что Минздрав опубликовал статистику коронавируса в регионах Украины на 10 сентября.