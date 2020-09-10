Пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш заявила, что статья немецкого издания Der Spiegel, в которой указано о значительном улучшении состоянии политика, сильно преувеличена.

Об этом Ярмыш написала в своем Twitter-аккаунте, в четверг, 10 сентября.

"В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали еще в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей", - написала она.

При этом пресс-секретарь Навального не пояснила, о каких неточностях идет речь.

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа, когда он возвращался в Москву из Томска на самолете. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске.

Политик был госпитализирован в тяжелом состоянии в местную больницу. 22 августа российского оппозиционера вывезли из Омска в Берлин в клинику "Шарите".

Ранее "Страна" писала о сообщении правительства Германии, согласно которому в организме политика обнаружили следы яда из группы "Новичок".

Три дня назад мы сообщали, что медики вывели Навального из искусственной комы и отметили улучшение состояния здоровья пациента.