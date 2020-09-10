Президент Беларуси Александр Лукашенко уволил занимавшего 9 лет пост генпрокурора республики Александра Конюка и назначил на его места Андрея Шведа. 10 сентября глава государства лично представил нового руководителя аппарату Генпрокуратуры.

Об этом сообщает "БелТА".

Швед до настоящего времени возглавлял Государственный комитет судебных экспертиз. Раньше занимал должность заместителя генпрокурора и первого заместителя председателя Следственного комитета.

"Что меня особо удовлетворяет, о нем хорошего мнения в самой прокуратуре. Это, как они говорят, наш человек", - заявил Лукашенко.

Так же президент Беларуси заявил руководству прокуратуры, что не видит у них активности, которая бы отвечала "нынешнему периоду".

"Активность должна быть направлена на сохранение страны, независимости и ее безопасности. Страна должна вернуться уже в этом году к тому безопасному периоду, который был совсем недавно", - высказался Лукашенко.

Утром 10 сентября кортеж главы государства впервые за долгое время выехал на улицы Минска - президент поехал в Генпрокуратуру лично представлять коллективу нового руководителя.

Напомним, Лукашенко уволил главу КГБ из-за "вагнеровцев" и послал сына извиниться перед ними.

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