В четверг, 10 сентября, презентована очередная книга о президенте США Дональде Трампе. Американский журналист Боб Вудворд выпустил том под названием "Ярость" ("Rage"), однако пока можно почитать только отрывки из него.

Об этом сообщает агенство РИА "Новости" в своем Telegram-канале.

Так, автор пишет, что Трамп в разговоре с ним называл болезнь Сovid-19 "более смертоносной", чем грипп в пять раз, но при этом хотел приуменьшить ее значение, чтобы не сеять панику среди людей.

Также Вудворд в своей книге пишет, что американский лидер хвалился ядерным оружием, о котором не слышали ни Россия, ни Китай - но анонимные источники автора были удивлены, что президент рассказал о таких секретных разработках.

Сообщается так же, что Трамп заранее заявил, что новая книга о нем будет "фейковой".

Напомним, 23 июня бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон выпустил скандальную книгу "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", в которой много откровений об отношениях президента США и руководства России.

Ранее Трамп призывал заблокировать выход мемуаров Болтона. Появлению книги пыталось помешать и Министерство юстиции страны.

Мы разбирались, о каких "секретах Трампа" рассказал в мемуарах Болтон. Сам президент США раскритиковал мемуары Болтона и назвал их полными лжи и фальшивок.