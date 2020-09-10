Штаб белорусского оппозиционера Виктора Бабарико опубликовал видео, как люди в масках выламывают двери в его офис.

Видео публикует Telegram-канал РИА Новости.

На кадрах видно, как десятки людей в масках собираются возле двери офиса штаба Бабарико, сначала звонят в дверь и пытаются выломать ее руками. Когда попытка оказывается тщетной, они достают лом и молот и при помощи инструментов взламывают дверь и заходят внутрь.

Отметим, что инцидент произошел 9 сентября. В штабе провели обыск, изъяли компьютеры и документацию, после чего его опечатали.

Напомним, координатор штаба Виктора Бабарико и член Координационного совета Мария Колесникова 7 сентября была похищена неизвестными в центре Минска, ее увезли на микроавтобусе в неизвестном направлении.

На следующий день Колесникову привезли на границу с Украиной. По утверждению оппозиционеров, ее насильно пытались выдворить из страны, но она порвала свой паспорт. Позже оказалось, что Колесникову задержали, она находится в СИЗО. Ей грозит до 5 лет тюрьмы.