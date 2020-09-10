Сегодня, 10 сентября, последний день для смены избирательного адреса для принятия участия в голосовании на местных выборах в Украине.

Сменить место голосования можно двумя способами: онлайн или в местном отделении реестра избирателей.

Чтобы изменить адрес голосования в режиме онлайн избирателю нужна только электронная цифровая подпись (ЭЦП). Ее может получить любое физическое или юридическое лицо в одном из 24 аккредитованных центров сертификации ключей в Украине. Если ее нет - ее можно оформить бесплатно, не выходя из дома, через сервис "Приват24" или государственное предприятие "Дія", которое предоставит услугу за 150 гривен. Если это проблематично, то придется собрать пакет документов и подать его в один из украинских центров сертификации.

Для изменения адреса голосования онлайн нужно:

Перейти на сайт государственного реестра избирателей;

Выбрать раздел "Заявления и запросы";

Пройти идентификацию по ЭЦП;

Выбрать услугу "Обращение по поводу смены избирательного участка";

Выбрать причину смены избирательного участка (например, фактический адрес проживания) и ввести адрес, по которому проживаете.

Подписать заявление с помощью ЭЦП.

Лично изменить адрес голосования можно в местном отделении реестра избирателей (чаще всего оно расположено в здании райгосадминистрации). Сюда нужно прийти с паспортом, написать заявление об изменении "избирательного адреса" и добавить к нему копию документа, подтверждающего реальное место жительства (не по месту регистрации).

Напомним, мы сообщали, как будут проходить местные выборы-2020.

Также "Страна" подробно расписывала пять шагов, как украинцу сменить адрес избирательного участка.