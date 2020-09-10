Хасиды заявляют, что празднование Рош ха-Шана под угрозой - в Украину не пропускают раввинов и врачей из Израиля. Это, как заявили "Стране" в Международном благотворительном фонде имени Рабби Нахмана, приведёт к хаосу во время празднования еврейского нового года.

"2020 выдался сложным для всех без исключения учитывая ограничения, созданные в результате мировой пандемии. Понимая сложность ситуации, с целью надлежащей подготовки к приему паломников государством Украина в сентябре 2020 года, Международным Благотворительным Фондом имени Раби Нахмана из Бреслава были разработаны предложения по безопасному с точки зрения противоэпидемических мероприятий приему паломников. Предложения включали в себя как меры по надлежащей организации функционирования объектов в указанный период, так и дополнительное обеспечение Медицинской клиникой с современным оборудованием, в которой работало бы 24 человека опытного медперсонала из Израиля.

В то же время, учитывая ограничения въезда иностранцам на территорию Украины, установленные Постановлением Кабинета Министров Украины № 641 от 22 июля 2020 года, несмотря на то, что до начала празднования осталось лишь несколько дней, так и остается нерешенным вопрос обеспечения въезда раввинов, медицинского персонала, работников, организаторов и меценатов.

Фактически невозможность приезда указанных выше лиц является катастрофой, которая приведет к хаотическому проведению празднования.

Такая ситуация вызывает возмущение у паломников, заставляя чувствовать себя незащищенными, оставленными на произвол, и выглядит для них фактически как геноцид еврейского народа, вызывая соответствующую негативную реакцию и заставляя выражать протест. При этом, Международный Благотворительный Фонд имени Рабби Нахмана из Бреслава непосредственно заинтересован в обеспечении надлежащих условий для празднования в сочетании с обеспечением эпидемиологической безопасности населения города Умань, а также паломников-хасидов, и очень обеспокоен тем, что происходит", - заявили "Стране" в Фонде.

Ранее "Страна" сообщала, что хасиды просят вывезти останки своего духовного лидера в Израиль, чтобы им не приходилось ездить в Умань.