С 1 октября в Германии отменят общее предостережение относительно поездок в 160 стран за пределами Евросоюза и Шенгенской зоны. Решение по каждому отдельно взятому государству будет приниматься индивидуально.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря МИД ФРГ пишет Deutsche Welle.

Так, общее предостережение относительно путешествий продлится до 30 сентября, а уже с 1 октября вводится дифференцированный подход для каждой отдельно взятой страны.

Относительно стран и регионов, где будут наблюдаться значительные темпы распространения коронавируса, предостережения относительно поездок будут оставаться. Однако их могут и отменить, если там будут действовать карантинные нормы.

Берлин также рассчитывает, что удастся достичь соответствующих договоренностей с другими странами-членами ЕС, чтобы ввести одинаковые правила.

Напомним, Грузия ужесточила правила выезда своих граждан в страны Евросоюза после многочисленных жалоб.

Также мы писали, что в Египте разрешили тестировать туристов на коронавирус прямо в аэропорту за $30.