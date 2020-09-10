В Украине, где число зараженных Covid-19 за минувшие сутки выросло на 2 582 человека, зафиксировано уже 145 612 случаев Covid-19. В Харьковской области число количество новых пациентов сегодня превысило 300 человек.

Об этом в официальном Telegram-канале "Коронавирус инфо" сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, в Украине с начала пандемии выздоровели уже 65 877 пациентов (+ 1 174 за сутки). Количество летальных случаев достигло 3 023 (+44).

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 10 сентября.

Винницкая область - 4 606 (+103),

Волынская область - 6 092 (+77),

Днепропетровская область - 3 012 (+89),

Донецкая область - 1 852 (+90),

Житомирская область - 3 938 (+59),

Закарпатская область - 8 359 (+82),

Запорожская область - 2 081 (+40),

Ивано-Франковская область - 10 802 (+143),

Кировоградская область - 864 (+4),

Киев - 16 119 (+298),

Киевская область - 6 554 (+95),

Львовская область - 16 452 (+183),

Луганская область - 503 (+17),

Николаевская область - 1 766 (+52),

Одесская область - 8 874 (+47),

Полтавская область - 1 069 (+51),

Ровенская область - 10 073 (+130),

Сумская область - 2 181 (+44),

Тернопольская область - 8 075 (+251),

Харьковская область - 11 832 (+339),

Херсонская область - 558 (+20),

Хмельницкая область - 3 497 (+142),

Черновицкая область - 11 715 (+134),

Черкасская область - 2 177 (+56),

Черниговская область - 2 545 (+30).

Ранее мы писали, что в Минздраве думают над введением "красной" карантинной зоны для всей Украины.

Также сообщали, что премьер-министр Денис Шмыгаль к концу сентября прогнозирует ежедневный прирост в три тысячи.