Минздрав опубликовал статистику коронавируса в регионах Украины на 10 сентября
В Украине, где число зараженных Covid-19 за минувшие сутки выросло на 2 582 человека, зафиксировано уже 145 612 случаев Covid-19. В Харьковской области число количество новых пациентов сегодня превысило 300 человек.
Об этом в официальном Telegram-канале "Коронавирус инфо" сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, в Украине с начала пандемии выздоровели уже 65 877 пациентов (+ 1 174 за сутки). Количество летальных случаев достигло 3 023 (+44).
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 10 сентября.
Винницкая область - 4 606 (+103),
Волынская область - 6 092 (+77),
Днепропетровская область - 3 012 (+89),
Донецкая область - 1 852 (+90),
Житомирская область - 3 938 (+59),
Закарпатская область - 8 359 (+82),
Запорожская область - 2 081 (+40),
Ивано-Франковская область - 10 802 (+143),
Кировоградская область - 864 (+4),
Киев - 16 119 (+298),
Киевская область - 6 554 (+95),
Львовская область - 16 452 (+183),
Луганская область - 503 (+17),
Николаевская область - 1 766 (+52),
Одесская область - 8 874 (+47),
Полтавская область - 1 069 (+51),
Ровенская область - 10 073 (+130),
Сумская область - 2 181 (+44),
Тернопольская область - 8 075 (+251),
Харьковская область - 11 832 (+339),
Херсонская область - 558 (+20),
Хмельницкая область - 3 497 (+142),
Черновицкая область - 11 715 (+134),
Черкасская область - 2 177 (+56),
Черниговская область - 2 545 (+30).
Ранее мы писали, что в Минздраве думают над введением "красной" карантинной зоны для всей Украины.
Также сообщали, что премьер-министр Денис Шмыгаль к концу сентября прогнозирует ежедневный прирост в три тысячи.