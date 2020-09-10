Федеральное управление уголовной полиции в Берлине усиливает охрану российского оппозиционера Алексея Навального, которого в клинике Charite вывели из искусственной комы.

Об этом сообщает Der Spiegel.

"Количество привлеченных офицеров и плотность контроля были увеличены вокруг Навального, который с 20 августа лечится в берлинской клинике Charite после отравления. Теперь он находится под наблюдением прямо в больнице", - сказано в сообщении.

Уточняется, что эта мера была введена из-за стабильного улучшения здоровья Навального. В Берлине опасаются еще одного покушения на жизнь российского политика.

"Если состояние Навального продолжит улучшаться, можно ожидать, что он будет принимать больше посетителей. Согласно информации Bellingcat и Der Spiegel, Навальный снова может говорить и, вероятно, может вспомнить подробности происшествия на борту самолета, летевшего из Томска в Сибири в Москву. Его заявления могут быть опасны для людей, стоящих за нападением", - уверяет источник.

Напомним, ранее в МИД Германии заявили, что Россия должна доказать свою непричастность к отравлению Навального.

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