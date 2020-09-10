Вчера стало известно, что представители "ДНР" сегодня проинспектируют украинские окопы у поселка Шумы под Горловкой. Об этом договорились в Трехсторонней контактной группе. Цель очевидна - предотвратить срыв перемирия и предстоящую 11 сентября встречу Ермака с Козаком в Париже.

Сепаратисты утверждают, что украинские укрепления нарушают договор о прекращении огня и грозились их обстрелять. Чтобы этого не произошло, Киев позволил им в присутствии ОБСЕ лично удостовериться, что нарушений нет.

Для Зеленского это был вынужденный компромисс: было понятно, что такое решение вызовет атаку "партии войны". Однако срыв перемирия, видимо, посчитали еще большим злом - чреватым крахом партии президента на местных выборах.

Но теперь произошла ожидаемая вещь: противники любых компромиссов по Донбассу призывают убивать инспекторов из "ДНР", объявили сбор "третьего Майдана" и заявляют, что не позволят Зе "убежать в Ростов".

Разбирались, будет ли бунт после согласия Зеленского на инспекцию.

"Сорвать прекращение огня". Реакция "партии войны"

Один из самых скандальных постов написал вчера главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов. Он призвал убить представителя "республики", который сегодня в 14:00 появится на украинских позициях у Горловки. А также сорвать прекращение огня.

"Выполнять преступные приказы нельзя. Поэтому человек, который завтра ликвидирует генерал-майора ВС РФ Руслана Вахитова, а также других российских офицеров - участников "инспектирования" позиций ВСУ, организованного по приказу президента, заслужит почет и уважение в истории Украины. Такой поступок надежно сорвет вообще все эти опереточные попытки "заглянуть в глаза".

Срыв и отмена приказа Главнокомандующего Зеленского - это в данном случае важная задача для сохранения независимости Украины. Да, это такой приказ, не выполнять который - честь.

Тот, кто сорвет "прекращение огня" и подвергнется преследованию властей, без сомнения, получит полную поддержку гражданского общества.

На данный момент, по данным источников Цензор.Нет, штаб Операции объединенных сил не получил письменного приказа на проведение "инспекции".

А для истории и для уголовного дела нужен письменный приказ. Чтобы было видно, кто несет ответственность, кто "обеспечивает безопасность" россиянам.

Военнослужащий, который подпишет приказ допустить противника для "инспектирования" позиций, и будет выполнять такой приказ, в историю Войны за независимость войдет как предатель своей страны.

Люди на фронте шокированы решениями Главнокомандующего Зеленского, ответственность за последствия будут, в первую очередь, на нем".

Экс-министр транспорта Владимир Омелян заявил о начале "Майдана Зе" - что похоже на "Майдан-3". И пригрозил повешением всем, кто договаривается с Москвой.

"Как и в 2013 - Кремль полностью управляет Банковой.

Как и в 2013 - мы выходим против Кремля.

Мы - украинцы!

Мы знаем, чего мы хотим, и для нас свобода - превыше всего!

Это шапито кремлевских коррупционеров и прогнивших офицеров КГБ надо останавливать всем нам, если мы хотим жить в успешной европейской стране.

И на этот раз - никакого Ростова.

Каждый потенциальный кремлевский предатель должен знать и сразу отрезать московским эмиссарам: "никаких договоренностей с Москвой. Последний раз, когда некоторые согласились на сотрудничество с вами и вы им гарантировали безопасность - тогда в последний раз их увидели на ваших березах. Сорри, но мне моя жизнь дороже".

С Европой о гуманизме и правах человека поговорим потом.

Заверим их в своей обеспокоенности и что такое больше никогда не повторится.

Нас убивают каждый день.

Завтра я буду во Львове поднимать львовян.

Говорите с людьми на востоке, юге, западе, севере и центре.

Говорите правду, что власть в Украине захватила шайка ничтожных аферистов, единственная цель которых: украсть и убежать."

К посту Омелян добавил картинку с надписью "Майдан 3е".

"Рух опору капітуляції" на сегодняшний вечер анонсировал акцию у дома, где живет Зеленский в Конча-Заспе.

Также сегодня днем заговорит "тяжелая артиллерия" - бывшие секретарь СНБО и генпрокурор. Александр Турчинов и Юрий Луценко дадут сегодня в 14:30 экстренную пресс-конференцию "Угрозы национальной безопасности Украины".

"Выдайте Бутусову пистолет Пашинского с двумя патронами"

В соцсетях отреагировали на призывы Бутусова убить представителей "ДНР".

"Выдайте Бутусову пропуск в зону инспекции и пистолет Пашинского с двумя патронами.

Человек в шаге от подвига, раз советует, значит готов сделать сам", - пишет нардеп Максим Бужанский.

Журналист Юрий Ткачев также советует коллеге Бутусову самому исполнить покушение, раз он дает такие советы.

"Оставим в стороне вопрос, что убийство участников мирных делегаций считается военным преступлением и высшим бесчестьем для любой армии мира; где честь - и где разжигатель войны Бутусов?

Хочу сказать о другом: а вот почему бы Бутусову лично не приехать на Донбасс, не взять автомат и не сделать то, что он предлагает сделать? Получив за это, конечно, тюремный срок и всё причитающееся? Почему вместо этого он провоцирует на преступление других, а сам хочет остаться чистеньким (по крайней мере, формально - по факту там, конечно, о "чистоте" речи идти не может, по уши в говне и крови) и продолжать строчить текстики из безопасного для него Киева?"

Чего ждать от противников перемирия?

Отметим, что решение Банковой по инспекции - действительно вынужденный для Зеленского компромисс. Однако в сухом остатке он позволит избежать кровопролития - срыва перемирия в новую войну.

При этом сторонники конфликта с Россией и подконтрольными ей "республиками" уже открытым текстом требуют возобновить огонь на Донбассе.

Причем только ради того, чтобы представитель "ДНР" не посмотрел на украинские позиции - хотя такой механизм контроля предусмотрен договоренностями.

Более того - еще при Порошенко был создан Совместный центр контроля и координации (СЦКК), в рамках которого и будет происходить инспекция. Кроме того, все помнят, как Моторлла проводил досмотр "киборгов" около Донецкого аэропорта.

"Все это очень четко показывает, кто на самом деле хочет срыва перемирия. Кого просто трясёт от отсутствия новостей о новых жертвах. В воскресенье, когда эти жертвы впервые появились, "партия войны" воспряла духом. Но сейчас, когда стороны смогли договориться о компромиссном варианте, они кричат о зраде. Пытаются запугать президента, чтоб тот в очередной раз отступил", - объясняет ажиотаж телеграм-канал "Политика Страны".

Пока неизвестно, какого масштаба будут акции против Зеленского. Но что они будут - это уже однозначно. К тому же сразу после инспекции намечено обращение Турчинова и Луценко, которые вряд ли будут просто осуждать Зеленского. Прозвучат какие-то призывы к действиям.

"Страна" уже рассказывала, что Турчинов, недавно возглавивший штаб "Евросолидарности", привлекается партией Порошенко как специалист по организации майданов. Наши источники информировали, что на осень готовится бунт "порохоботов" против Зеленского. Его могут приурочить к местным выборам, до которых осталось чуть более месяца. Как раз есть время для раскачки ситуации.

Тем более, что на Банковой пытаются наращивать темп с перемирием - поскольку хотят в идеале выйти на новую встречу в Нормандском формате еще до голосования, которое намечено на 25 октября.

Это даст серьезный электоральный бонус Владимиру Зеленскому, что уже доказано предыдущей такой встречей в Париже, после которой у Зе вырос рейтинг. Однако понятно, что Москва такого подарка украинскому президенту просто так не сделает. И потребует движения по многим вопросам мирного урегулирования - подобных тому, что сегодня произойдет под Шумами.

Все это будет использовано "партией войны" для раскрутки протестов.

И выбора у Зеленского тут, как обычно, два - продолжить идти к миру на Донбассе, рискуя получить радикальный Майдан. Или слить все подвижки в угоду противникам перемирия.

Первый путь для него рискованный с точки зрения сохранения власти (хотя и не факт, что Порошенко с Турчиновым с их огромным антирейтингом смогут организовать масштабные акции протеста тем более фактически под лозунгами продолжения кровопролития на фронте). Второй гарантирует поражение на местных выборах. Пока Зе идет путем перемирия, но здесь многое зависит от давления улицы. Которую "партия войны" сейчас и пытается организовать.