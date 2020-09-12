Вчера, 11 сентября, начался трехдневный марафон выборов в регионах России, которым были озабочены Ник и Майк на "пленках Лукашенко".

"Надо отбить охоту Путину совать нос в дела Беларуси. Самый эффективный путь - утопить его в проблемах России, а их немало. Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России", - обсуждали голоса на пленках.

Речь идет о выборах 13 сентября.

Это называется Единым днем голосования, он проходит в РФ ежегодно. Например, у губернаторов, у городских или областных дум заканчиваются полномочия. Освобождается место депутата Госдумы, которые избирался на округе. Все это аккумулирует ЦИК и назначает там выборы на Единый день.

"Страна" рассказывает, кого и где в России будут выбирать в этом году анализирует вероятность "майданов" из-за голосований и то, как на выборы могло отравиться отравление Алексея Навального.

Выборы в городские думы

Начнем с самого большого блока - выборов в городские думы.

В прошлом году такие выборы проходили в Москве и имели резонанс. Тогда массово не были зарегистрированы оппозиционные кандидаты. В результате Алексей Навальный, который сейчас находится в немецкой клинике, и его команда организовали протесты в российской столице. Митинги были масштабными и собрали на проспекте Сахарова десятки тысячи человек.

В этом году таких больших выборов в Москве и области не будет. Пройдут довыборы лишь в два района столицы. За совет депутатов проголосуют в Балашихе, Подольске и Электростали - трех крупных городах столичного региона.

В целом же выборы городских дум в России - менее значимое голосование, нежели местные выборы в Украине в октябре.

Городские думы - это главный орган местной законодательной власти. Исполнительную власть реализуют префектуры. Они осуществляют полномочия главного распорядителя бюджетных средств, проводят конкурсные процедуры на госзаказы, надзирают за юрлицами и предпринимателями.

Простыми словами, реальная власть и деньги в России именно у префектур. И как раз префектов народ не выбирает. Они подчиняются правительству города: на примере Москвы - Сергею Собянину и его министрам.

Этот формат, кстати, хотели реализовать и у Зеленского, чтобы укрепить свою власть на местах. Но пока это дело заглохло. Создание института префектов нужно проводить через Конституцию. Последний раз глава партии "Слуги народа" Александр Корниенко в июне говорил, что рабочая группа почти их подготовила. Но прогнозировал, что принятие (а за изменения в Конституцию надо голосовать на двух сессиях) состоится через год-полтора.

Но вернемся к выборам в России. Голосовать за городскую думу будут, например, в Томске. Именно в этом сибирском городе был Алексей Навальный в канун своего отравления. По итогам поездки, когда он уже находился в коме, люди оппозиционера смонтировали и опубликовали его расследование. Оно было направлено против лидера томского отделения "Единой России" Владимира Резникова и его семьи. Резников и его сын Максим как раз будут вновь избираться в гордуму Томска.

Кстати, если характеризовать российские регионы по степени оппозиционности, то Томск находится в первых рядах. За поправки к Конституции там проголосовали 64,86% при среднем по стране 77,92%. Этот показатель входит в десятку худших по страны.

Еще один протестный регион - Хабаровск. Там люди этим летом устраивали многотысячные митинг против ареста губернатора края Сергея Фургала, "Страна" их подробно освещала. Но там сейчас никаких выборов не будет.

Самым оппозиционным регионом России считается Якутия. Мэр областного центра - Якутска - Сардана Авксентьева считается рьяной противницей Владимира Путина. На голосовании по поправкам к Конституции она высказалась против и показывала всем журналистам на камеру свой бюллетень. Этот регион в Едином дне голосования 2020 года также не участвует.

Хуже всего по поправкам к Конституции проголосовали Ненецкого АО (находится за полярным кругом). "За" там было всего 54,57%. Так народы крайнего севера, населяющие регион, высказали свою позицию против обсуждения их возможного слияния с Архангельской областью. В Ненецком автономном округе выборов много: и досрочные губернаторские, и в законодательное собрание, и в гордуму Нового Уренгоя - самого крупного города в регионе.

Выборы в городскую думу и горсовет пройдут также в Казани, Ижевске, Краснодаре, Астрахани, Воронеже, Иваново, Калуге, Костроме, Магадане, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Смоленске, Тамбове, Ульяновске и других, которые можно назвать скорее лояльными по отношению к центральной власти.

Выборы губернаторов

В ряде регионов будут голосовать за губернаторов. В отличие от Украины, в России эта должность выборная. Но с примечанием, что президент в любой момент может уволить губернатора с формулировкой "из-за утраты доверия" (что Владимир Путин много раз и делал).

За губернатора будут голосовать в Севастополе. Там креатурой Путина является действующий врио 40-летний Михаил Развожаев. Он уроженец далекого Красноярска. Работал на своей малой родине, потом на Северном Кавказе и в Хакасии. В Крым он попал по указу президента только год назад.

2 сентября состоялась видеоконференция Путина и Развожаева. Последний в деталях рассказал о вопросе водоснабжения в Крыму.

"У нас есть одна проблема. Она в принципе системная, но особенно обострилась в этом году. Впервые с 1994 года установились такие погодные условия и в Крыму, и в Севастополе, когда средняя температура – плюс 27, начиная с весны, и абсолютно нет осадков. В нашем базовом Чернореченском водохранилище в настоящий момент отметка воды опускается. То есть нам до конца года этой воды хватит, но если, по прогнозам, такая ситуация будет сохраняться, то мы в очень тяжелом состоянии будем входить в следующий год", - сказал Михаил Развожаев.

Видеоконференция Владимира Путина и Михаила Развожаева 2 сентября 2020 года. Фото: сайт Кремля

Далее чиновник описал президенту проект, который поможет исправить ситуацию - это переброска части воды из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище. Для этого необходимо построить ковшевой водозабор.

"Сейчас есть современные технологии, можно сделать ковшевой водозабор, поставить порядка 60 километров водопровод и несколько повышающих насосов. Это позволило бы нам в паводок, как раз с января по март, пополнить Чернореченское водохранилище и обезопасить Севастополь, Черноморский флот и, собственно, всех потребителей от дефицита воды", - отметил Развожаев и назвал стоимость проекта - 3,8 миллиардов рублей, это 1,4 миллиарда гривен. Для сравнения почти столько же бюджетных средств - 1,3 миллиарда гривен - в Украине в потратили в июле на борьбу с коронавирусом.

Затем Развожаев пожаловался Путину, что Украина ничего не инвестировала в водоотведение. В 2014 году водопотери достигали 60 процентов от той воды, которая поступала в Севастополь. Для этого необходимо выделение еще дополнительно Севастополю 3,6 миллиарда рублей для капитального ремонта сетей водоснабжения. Итого - 7,4 миллиарда рублей. И за пять лет чиновник пообещал сдать под ключ эту программу.

Владимир Путин на все это ответил Развожаеву, что деньги даст.

Помимо Севастополя, за губернатора будут голосовать в Краснодарском крае. Там есть серьезное недовольство людей, что из-за карантина на курортах получили ноль выручки от туристов за май и июнь. Не исключено, что все это может отразиться на результатах голосования.

Выбирать губернатора будут и в Ростовской области. Там переизбирается действующий глава Василий Голубев. Для украинской повестки этот регион важен тем, что граничит с "ДНР". Именно Голубев в аврале строил центры выдачи российских паспортом жителям "республик".

Также при необходимости Голубев бездействует - например, в июле он не визировал рекомендацию главы Роспотребнадзора. Благодаря этому жители "ЛДНР" стали единственными исключением для России и въезжают в страну без обязательного ПЦР-теста на ковид или самоизоляции.

Владимир Путин уже выразил поддержку Василию Голубеву на нынешних выборах.

Еще губернаторов будут выбирать в таких регионах: Иркутская область, Еврейская автономная область, Пермская край, Чувашия, Калужская и Архангельская области, республика Коми, Камчатский край, Брянская, Костромская, Смоленская, Пензенская, Тамбовская и Ленинградская область (Санкт-Петербург в подчинение не входит). Состоятся также выборы президента Татарстана.

Татарстан (столица - Казань) - важный регион для России в первую очередь экономически (тут добывают нефть). Переизбираться будет действующий президент Рустам Минниханов. За день до выборов Фонд борьбы с коррупцией, который возглавляет Алексей Навальный, опубликовал расследование, направленное четко против Минниханова.

Материал носит название "Взятки. Дворцы. Самолеты. За что продали народ Татарстана". В нем рассказывается, что семья Рустама Минниханова обогащается незаконными методами, только жилой недвижимости у них на 3,5 миллиарда рублей (около 39,3 миллиона евро).

Впрочем, вероятность, что действующий президент переберется велика. В России Татарстан считается одним из благополучных регионов.

Как отравление Навального отразится на выборах и вероятность протестов

Сказать, что отравление Алексея Навального серьезно повлияло на нынешние выборы в России, будет преувеличением. Он выпускает расследования, которые направлены против ставленников Путина в регионах. Его представители будут точечно баллотироваться на местах. Но шансов, что они станут властью хотя бы в одном регионе, невелики.

Организовать российский майдан Навальный пытался и не раз, но всегда безуспешно. Кстати, за день до нынешних выборов власти сообщили о том, что команда оппозиционера готовила протесты и сейчас. Точнее, что ресурсы оппозиционера планировалось использовать из-за границы для подогревания протестных настроений в единый день голосования в Новосибирской и Томской областях. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

При этом нужно отметить, что "раскрученность" Навального в украинских и иностранных СМИ явно не совпадает с отношением к нему россиян. Его рейтинг по разным соцопросам в масштабах страны не превышает 5%. Распространено мнение, что он работает на Запад и поддерживается силами, которые хотят вернуть Россию во времена Ельцина.

Акции протеста. Исключать, что они по итогам выборов будут в каких-то регионах РФ, нельзя. Однако большие летние митинге в том же Хабаровске показали - если акция не в Москве или Петербурге, то для широкой публики она пройдет не очень замеченной. Разве что где-нибудь начнется реальный жесткий сценарий - с избиениями и повальными арестами, вероятность чего сегодня невысокая. Многие россияне были недовольны коронавирусным карантином. Но, в отличие от Украины, в РФ идет спад заболеваемости. И в основном обычная жизнь уже вернулась на круги своя и ужесточение мер не планируется.

Важнейшие выборы в России, после которых и возможна попытка организации крупных акций протеста, пройдут только в следующем году.

19 сентября 2021 году состоится голосование за попадание в Госдуму.

Во-первых, большое значение будет иметь, кто поведет "Единую Россию". Сейчас партию возглавляет Дмитрий Медведев. Эксперты высказывают мнение, что главную политсилу страны ждет большой ребрендинг и новый лидер, который, возможно, потом станет преемником Путина. Как это реализуется - главная интрига.

Что касается того же Алексея Навального, то из-за судимости он не имеет права баллотироваться. Поэтому как и на президентских выборах 2018 года, он вряд ли будет зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы. Зато, например, избираться намерена один из самых известных членов команды Навального Любовь Соболь. Она задолго до выборов уже представляет себя как кандидат в депутаты Госдумы от Центрального административного округа Москвы.