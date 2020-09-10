Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между Украиной и Израилем сложились крепкие политические, военные, дипломатические и межчеловеческие отношения. Глава государства при этом назвал три приоритета украино-израильских отношений.

Об этом он заявил в интервью The Jerusalem Post, передает пресс-служба Офиса президента, в четверг, 10 сентября.

"Во-первых, я хотел бы восстановить нормальные рейсовые сообщения и путешествия между нашими двумя странами, как только ситуация с коронавирусом позволит нам это сделать. Я знаю, что многие паломники с нетерпением ждут возможности посетить Умань позже в этом году, и мы с нетерпением ждем их", - сказал президент.

Во-вторых, по мнению Зеленского, двум странам нужно усилить военное и разведывательное сотрудничество.

"Израильские технологии и ноу-хау могут сыграть важную роль в защите украинских граждан", - добавил он.

"В-третьих, Украина и Израиль должны увеличить обмен и сотрудничество между компаниями и исследовательскими центрами наших стран", - сказал глава государства.

По его словам, Израиль играет важную роль, поддерживая Украину при решении военного конфликта на востоке. "Мы благодарны за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и надеемся на тесное взаимодействие в этом вопросе" - отметил Зеленский.

Также президент сказал, что многие граждане Израиля являются выходцами из Украины, и это, безусловно, играет важную роль в хороших отношениях между двумя странами.

Ранее мы писали, что Израиль направит своих полицейских в Умань для поддержки порядка во время празднования Рош-ха-Шана.

Напомним, что по данным МВД в этом году в Умань приедет в 10 раз меньше хасидов, чем обычно.