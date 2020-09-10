США и Евросоюз намерены добиваться привлечения к ответственности виновных в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, которого вывели из искусственной комы в немецкой клинике.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, как передает "Интерфакс-Украина".

"Евросоюз, ряд европейских стран, Соединенные Штаты - все ясно дали понять русским: мы ожидаем, что они привлекут к ответственности тех, кто виновен в этом. Мы сделаем все возможное, чтобы прийти к выводу о том, кто еще несет ответственность. В мире признают, что есть существенный шанс, что это исходило от высших российских чиновников, я думаю, что это плохо для русского народа и для России", - сказал Помпео.

В то же время госсекретарь сказал, что не готов ответить на вопрос о том, какие меры намерены принять США в сложившейся ситуации.

"Я не хочу опережать президента в вопросе о том, что решит правительство США по этому вопросу. Мы должны все это рассмотреть, оценить и быть уверенными в том, что делаем свою часть работы по снижению рисков повторения подобного в будущем", - заявил он.

Напомним, 2 сентября правительство Германии опубликовало заявление, в котором речь шла о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный "стал жертвой атаки вещества группы "Новичок". Правительство ФРГ осудило атаку на политика и потребовало от России объяснений.

Также мы писали, что Навального вывели из искусственной комы 7 сентября, он уже реагирует на речь немецких врачей.