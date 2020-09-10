В Национальной академии наук Украины учредили Золотую медаль имени легендарного украинского ученого, многолетнего главы НАНУ Бориса Патона.

Сообщение об этом появилось на сайте НАНУ.

"С целью увековечения памяти академика Бориса Патона Президиум НАН Украины принял решение об учреждении Золотой медали имени Б. Е. Патона Национальной академии наук Украины", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение поддержали все члены Президиума на заседании, в понедельник, 7 сентября.

Эта медаль будет присуждаться за выдающиеся достижения в создании инновационных научно-технических разработок, которые нашли широкое практическое использование.

Напомним, Борис Патон умер 19 августа. Он скончался на 102 году жизни. Талантливый ученый, Герой Украины с 1962 до 2020 года возглавлял НАНУ.

После чего президент Украины Владимир Зеленский предложил Кабмину учредить государственную премию в отрасли науки - имени Бориса Патона.