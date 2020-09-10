Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по правовым вопросам и правам человека не признал результаты президентских выборов в Беларуси. Организация инициирует создание следственного органа по правонарушениям в республике.

Соответствующее заявление появилось на сайте ПАСЕ.

"Комитет по юридическим вопросам и правам человека поддерживает мужественных людей Беларуси, которые борются за свои права и достоинство. Сотни тысяч людей мирно игнорируют официальные предупреждения и угрозы возмездия.

Есть многочисленные достоверные сообщения о массовых и серьезных нарушениях права на свободные и справедливые выборы, свободу выражения мнений и собраний. Так же есть факты о применении пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения с мирными демонстрантами.

Из-за выявленных нарушений комитет отказывается признать результат последних президентских выборов. Он требует, чтобы выборы были проведены вновь справедливым и прозрачным образом под наблюдением международных наблюдателей", - говорится в заявлении.

Комитет считает, что виновные в серьезных нарушениях прав человека должны быть привлечены к ответственности.

"Чтобы дать четкий сигнал всем сотрудникам сил безопасности, серьезные нарушения прав человека не останутся безнаказанными, Совет Европы в сотрудничестве с другими международными органами в срочном порядке учредит международный следственный орган для сбора информации и обеспечения доказательств правонарушений в Беларуси".

Напомним, ранее в ПАСЕ на события в Беларуси отреагировал ее президент Хендрик Дамс. Он заявил, что президентские выборы в республике нельзя назвать ни свободными, ни справедливыми.

Также мы сообщали, что Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси, однако он не планирует вводить санкции против главы республики Александра Лукашенко.