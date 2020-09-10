В США предвыборная кампания набирает обороты и действующий глава Белого дома (которого, кстати, выдвинули на Нобелевскую премию мира - Ред.) не скупится на громкие обещания и прогнозы.

Президент Дональд Трамп заявил, что экономику США ждет огромный и бурный рост в случае его переизбрания на второй срок. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, такой рост экономики в США будет достигнут уже в 2021 году.

"Если мы выиграем, у нас будет величайшая экономика в истории нашей страны... Вы увидите цифры, которых вы никогда не видели, связанные с дальнейшим сокращением налогов и регулирования", - заявил Трамп.

Американский лидер также отметил, что за время своего первого срока он сделал "самые большие сокращения" налогов и госрегулирования.

Ранее "Страна" сообщала, что бывший адвокат Трампа рассказал в своей книге, почему президент США восхищается Путиным.