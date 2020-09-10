В четверг, 10 сентября, в Одессе завершили финальный этап работ по подъему затонувшего танкера Delfi, который еще в ноябре прошлого года потерпел крушение. В настоящее время судно уже убрали с пляжа "Дельфин".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

"Delfi покинул пляж дельфин. Скучать не будем", - написал он под фото.

Напомним, в ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер "Delfi" с тремя украинцами на борту. Из-за шторма его отнесло к пляжу "Дельфин" в Одессе. В результате аварии танкера нефтепродуктами было загрязнено побережье.

На протяжении года его несколько раз пытались поднять, но попытки не увенчались успехом. Лишь третья попытка поднять танкер Delfi оказалась успешнее, чем две предыдущих.

Судно удалось поставить на киль , но 7 сентября, финальный этап подъема затонувшего танкера, о переходе к которому заявлял мэр Одессы Геннадий Труханов, снова перенесли.