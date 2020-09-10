В Беларуси протесты против действующей власти не ограничиваются только массовыми уличными демонстрациями. Противостояние разворачивается и в виртуальной реальности.

Так, неизвестные хакеры, вчера, 9 сентября, взломали сайт Академии МВД Беларуси и переименовали его в "Типа Академия МВД". А на его главной странице появилось забавное изображение хакера с подписью "С любовью, белорусские кибер-партизаны". Также на странице была размещена ссылка, которая вела на некий файл, как передает портал Tut.by.

Это уже вторая атака за месяц на ресурс Академии МВД, первая прошла еще 4 сентября.

"Была предпринята попытка внедрения вредоносных программ, блокирующих или вносящих изменения в работу ряда информационных ресурсов МВД. В настоящее время специалисты ведомства занимаются устранением выявленных проблем", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе МВД.

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