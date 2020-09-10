Президент Польши Анджей Дуда планирует приехать в Киев и провести переговоры с Владимиром Зеленским уже в следующем месяце - в октябре.

Об этом в кулуарах экономического форума в польском Карпаче сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, как передает "Укринформ".

"Недавно мы с моим украинским коллегой провели хорошую беседу. Мы обсудили очень много дел, в частности, запланирован визит президента Дуды в следующем месяце в Киев", - сообщил Збигнев Рау.

Министр добавил, что он сам, возможно, посетит Украину еще до визита президента Польши.

"Это открытый вопрос: возможно я поеду в Киев с господином президентом, а возможно, еще раньше", - уточнил глава польского МИД.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Польши Дуда в разговоре с пранкером Лексусом отказался отбирать у Украины Львов.