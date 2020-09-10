Президент Польши собирается в гости к Зеленскому уже в октябре
Президент Польши Анджей Дуда планирует приехать в Киев и провести переговоры с Владимиром Зеленским уже в следующем месяце - в октябре.
Об этом в кулуарах экономического форума в польском Карпаче сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, как передает "Укринформ".
"Недавно мы с моим украинским коллегой провели хорошую беседу. Мы обсудили очень много дел, в частности, запланирован визит президента Дуды в следующем месяце в Киев", - сообщил Збигнев Рау.
Министр добавил, что он сам, возможно, посетит Украину еще до визита президента Польши.
"Это открытый вопрос: возможно я поеду в Киев с господином президентом, а возможно, еще раньше", - уточнил глава польского МИД.
Ранее "Страна" сообщала, что президент Польши Дуда в разговоре с пранкером Лексусом отказался отбирать у Украины Львов.