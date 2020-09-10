В громкой истории с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального - новый поворот. Все данные по его состоянию власти Германии передали в Организацию по запрещению химического оружия (OPCW).

Об этом официально заявили в министерстве обороны Германии, как передает газета Der Standard.

При этом официальный Берлин не собирается передавать данные о лечении Навального напрямую Москве, так как Россия является членом OPCW.

В свою очередь официальный представитель кабинета министров Германии Мартина Фиц напомнил, что "информация, которая нужна сейчас, есть у России, но не у Германии".

Напомним, что OPCW - это международная организация, созданная в 1997 году при поддержке ООН. Главные задачи - обеспечение контроля за соблюдением запрета на использование химического оружия, ликвидация его запасов, помощь государствам в обеспечении защиты от химического оружия, обеспечение нераспространения химического оружия. Штаб-квартира OPCW расположена в Гааге.

Ранее "Страна" сообщала, что в МИД России назвали "блефом" заявления немецких медиков о "Новичке" в организме Навального.