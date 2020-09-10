Западные эксперты полагают, что 2020 год стал точкой отсчета для новой сложной эпохи в истории человечества. Одним из ее главных мотивов будет холодная война между США и Китаем, которая принесет миру "век беспорядка".

Таким образом эпоха глобализации, длившаяся с 1980 года, подходит к концу, говорится в исследовании Deutsche Bank, подготовленном стратегом банка Джимом Рейдом и его командой, как передает РБК.

По мнению экспертов новая эпоха будет характеризоваться возвышением экономики Китая над США и сопутствующей напряженностью в отношениях между ними, продолжением роста глобального долга, политикой "вертолетных денег" от центробанков и усилением роли миллениалов (людй, вступивших во взрослую жизнь в XXI веке) и более молодых поколений, в том числе с точки зрения их электорального веса.

Беспорядок будет определять новую эпоху, по крайней мере на первых порах, в течение десятилетия или больше.

"Но не всякий беспорядок является плохим, - отмечает Джим Рейд. - Мы должны подчеркнуть, что наступление нового времени не следует воспринимать как причину отказываться от покупки финансовых активов, поскольку новая эпоха принесет масштабные интервенции (монетарных властей) и ликвидность".

Но если предыдущая эпоха глобализации ассоциировалась с рекордным совокупным ростом цен на активы, то "век беспорядка" несет угрозу текущим глобальным оценкам, особенно в реальном выражении.

Восемь главных маркеров эпохи беспорядка:

- ухудшение отношений США и Китая по мере усиления экономического веса Пекина;



- момент истины для Европы: пандемия Covid-19 придала новый импульс интеграционным процессам, но есть вероятность, что Европа останется в состоянии экономической стагнации с перспективой политической фрагментации;



- дальнейшее увеличение долгов и распространение политики "вертолетных денег" в качестве монетарного мейнстрима;



- вероятный рост инфляции вследствие фискально-монетарной экспансии;



- усиление экономического неравенства на первых порах постковидной эпохи, но в дальнейшем - разворот этого тренда: государства начнут взимать больше налогов с богатых;



- ужесточение конкуренции между поколениями: миллениалы и более молодые люди к 2030 году догонят старшие поколения по численности, что позволит им определять результаты демократических выборов;



- рост глобальной озабоченности вопросами климата;



- новая технологическая революция.

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