Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан после своего громкого интервью Дмитрию Гордону был вынужден покинуть Украину.

В своем Facebook Андрей Богдан пояснил причины такого поступка тем, что якобы после его публичных откровений возникла реальная угроза для его жизни.

"В связи с физической угрозой после первого интервью Гордону вынужден перейти украино-румынскую границу", - написал он, добавив при этом, что за всеми его приключениями теперь можно следить в Теlegram-канале под названием "Тесла Богдана".

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Андрей Богдан раскритиковал работу своего тезки Ермака в Офисе президента.

Так же мы рассказывали, что Богдан процитировал последние слова Зеленского, с которыми тот его уволил.